РИАМО - 19 дек. В Новый год канатная дорога в Москве будет работать с 12 часов дня 31 декабря до 5 часов утра 1 января, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Московской канатной дороги.

«31-го числа мы работаем в самую новогоднюю ночь. И работаем мы с 12 дня до 5 утра. Перерывов в работе не будет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что цена поездки в праздник еще не установлена, по предварительной информации, билеты будут продавать по тарифу выходного дня.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.

Первый месяц дорога работает бесплатно. В дальнейшем на канатной дороге тариф «туда» составит 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Тариф «туда-обратно» – 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные. Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу «туда» составит 300 рублей в будни и 400 рублей в выходные.

Спортивный маршрут на канатной дороге запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.

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