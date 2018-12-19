РИАМО - 19 дек. В Московской областной думе в среду обсудили проблемы добровольческой деятельности в Подмосковье, например, в регионе есть необходимость проработать бонусную программу для волонтеров, сообщил в среду председатель комитета по делам молодежи и спорта Мособлдумы Олег Жолобов.

«Еще одна важная тема, которую нужно проработать, - это бонусная программа для волонтеров. Над этим надо подумать, например, если волонтер куда-нибудь приезжает на мероприятие, то у него будет возможность в какой-то музей попасть бесплатно», - сказал Жолобов в ходе семинара в Мособлдуме.

В свою очередь председатель Московской областной ассоциации волонтеров Евгений Емельянов отметил, что волонтеры также сталкиваются с тем, что организаторы мероприятия не предоставляют финансовую поддержку на транспорт и питание добровольцев.

«Где брать деньги волонтеру, например, на транспорт? Мне непонятно, потому что организаторы зачастую отказываются финансировать проезд, поэтому приходится отдавать деньги из своего кармана. Эта проблема, которую нужно как-то решать», - отметил Емельянов.

Жолобов добавил, что законодательно вопрос о компенсации транспортных затрат для волонтеров предусмотрен, но всегда остается на усмотрение организаторов мероприятия.

«Есть проблема с проездом, но закон предоставляет возможность компенсировать проезд. Другое дело, что никто не хочет рассчитывать: какое количество волонтеров нужно, откуда они поедут. Деньги закладываются не в день мероприятия, а за год вперед», - отметил Жолобов.

В среду комитет Мособлдумы по делам молодежи и спорта провел семинар для волонтерских организаций региона. Участники обсудили подмосковное законодательство, а также поделились опытом работы.