РИАМО - 19 дек. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в столичном СИЗО «Бутырка», стали больше времени уделять духовному самообразованию, пишет газета «Известия».

В камере Павла Мамаева сооружен самодельный иконостас из бумажных икон, горит лампада. По словам футболиста, православным он стал задолго до того, как попал в СИЗО.

«Меня крестили, когда мне было три года. Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться», – рассказал футболист.

Сосед Мамаева по камере тоже верующий – многодетный отец, арестованный по подозрению в совершении преступления экономического характера. Сокамерники вместе посещают церковь на территории «Бутырки».

По словам футболиста, последний раз они были на литургии две недели назад. Частота посещений служб заключенными зависит от возможности отконвоировать их в храм. Надзирателей в московских СИЗО не хватает, а арестантов ежедневно требуется выводить на прогулки, в баню, на допросы и встречи с адвокатами.

В камере игрок «Краснодара» читает религиозную литературу. Мамаев признался, что хочет читать больше и не возражает, если ему будут присылать христианские книги.

«По поводу веры: мы здесь ее укрепляем и будем укреплять», – подчеркнул спортсмен.

Футболист Александр Кокорин также подтвердил, что он верующий, был два раза в храме, один раз – на литургии.

«Читаю Новый Завет. Считаю, главное – как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться», – уточнил спортсмен.

Вместе в храм Мамаев и Кокорин не ходят: подельники не должны пересекаться в СИЗО, поэтому сидят в разных камерах и не видят друг друга ни на прогулках, ни в бане, ни в тренажерной комнате. По словам футболистов, тренировки они посещают три раза в неделю.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее Тверской суд столицы продлил арест спортсменам до 8 февраля 2019 года. Защита обжаловала постановление суда, однако Мосгорсуд жалобы адвокатов не удовлетворил.