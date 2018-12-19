РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В подмосковном Подольске на территории школы №24 залили каток с музыкальным сопровождением, сообщила «РИАМО в Подольске» специалист Дворца молодежи Анна Шаклеина.

«В рамках договора о совместной деятельности с МОУ «Средняя общеобразовательная школа №24», а также планом реализации партийного проекта «Единой России» – «Детский спорт в Подмосковье», мы общими усилиями запустили работу катка, расположенного на территории школы №24, рядом с развивающим центром Дворца молодежи «Росток». На каток уже приходят как начинающие взрослые и дети, так и профессиональные хоккеисты», – сказала Шаклеина.

Она отметила, что каток обеспечили и музыкальным сопровождением. Воспользоваться им могут все желающие бесплатно. Каток будет открыт ежедневно с 9:00 до 21:00.