РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. Отдельный маршрут до станции метро «Котельники» из гарнизона Люберец планируют запустить в 2019 году, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел традиционную встречу с жителями. Она прошла в кадетской школе по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом 50. Одна из жительниц горокруга попросила пояснить, как решается вопрос с транспортной доступностью, так как был отменен маршрут №535, а новый маршрут не пустили.

«Из гарнизона городского округа Люберцы в 2019 году планируют пустить отдельный маршрут до станции метро «Котельники». Маршрут №535 отменили в связи с тем, что Москва переводит все подмосковные маршруты на станцию «Котельники», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что вопрос транспорта в гарнизоне решается с МТДИ Московской области.