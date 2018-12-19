РИАМО - 19 дек. Злоумышленница выманила у пожилой москвички почти 300 тысяч рублей, женщина представилась работником совета ветеранов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Четырнадцатого декабря через службу «02» в дежурную часть ОМВД России по району Чертаново Центральное поступило сообщение от 101-летней москвички.

«Потерпевшая заявила о пропаже денежных средств в размере 295 тысяч рублей из ее квартиры на Днепропетровской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что к пенсионерке домой в тот день пришла неизвестная женщина и, представившись представителем совета ветеранов, долго беседовала с ней, затем ушла», – отмечается в сообщении.

После ухода гостьи пенсионерка обнаружила отсутствие денежных средств и незамедлительно обратилась в полицию.

«По данному факту СО ОМВД России по району Чертаново Центральное города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – уточняется в материале.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.