РИАМО - 19 дек. Сотрудники управления Роспотребнадзора по столице завершили проверку кафе Bob’s Your Uncle, которое расположено в центре Москвы, по факту выявленных нарушений деятельность кафе приостановили, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Центральном административном округе была проведена внеплановая выездная проверка на основании обращения жильца в кафе по адресу: улица Тверская, дом 27, строение 2.

«При проведении проверки установлено, что ООО «БОБС» нарушаются требования санитарных правил 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», а именно: выброс отработанного воздуха вентиляционными вытяжными системами осуществляется на фасад здания на высоте около 4 метров от уровня земли», – говорится в сообщении.

Помимо этого, вытяжная система должна выводить отработанный воздух в соответствии с указанными правилами не менее чем на 1 метр над кровлей здания.

«По факту выявленных нарушений в отношении ООО «БОБС» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – дополняется в сообщении.

Материалы дела были направлены в Тверской районный суд столицы.

«Тверской районный суд города Москвы 22 ноября вынес решение о приостановлении деятельности кафе Bob’s Your Uncle ООО «БОБС» по адресу: улица Тверская, дом 27, строение 2, на 60 суток», – уточняется в сообщении.

Постановление суда направлено для исполнения в службу судебных приставов. Устранение нарушений в кафе на контроле территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Центральном административном округе.