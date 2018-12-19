РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. Пешеходный переход у домов №№68 и 72 по улице 3-е Почтовое отделение в городском округе Люберцы оборудуют по просьбе жителей и решению комиссии безопасности дорожного движения, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел традиционную встречу с жителями. Она прошла в кадетской школе по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом 50. Одну из жительниц округа волновал вопрос о том, когда будет оборудован пешеходный переход у домов №№86 и 72 по улице 3-е Почтовое отделение.

«Вопрос оборудования пешеходного перехода у домов №№68 и 72 по улице 3-е Почтовое отделение в городском округе Люберцы решен на комиссии безопасности дорожного движения. Он будет», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что по просьбе жителей также будут оборудованы «лежачие полицейские» и бордюры.