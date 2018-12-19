РИАМО - 19 дек. В 2019 году в Подмосковье из регионального бюджета выделят 3,2 миллиона рублей на профилактику употребления жителями алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ, следует из приложения к закону «О бюджете Московской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов».

Бюджетные ассигнования на профилактику алкоголизма и наркомании прописаны в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Всего в следующем году на реализацию мероприятий госпрограммы предусмотрено 109,9 миллиарда рублей.

На профилактику ВИЧ, вирусных гепатитов В и С в областном бюджете на 2019 год предусмотрено 8,1 миллиона рублей.

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдут свыше 70% расходов.