РИАМО - 19 дек. В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в Подмосковье в 2019 году предусмотрено финансирование мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в размере 130,1 миллиона рублей, следует из приложения к закону «О бюджете Московской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов».

Еще одно направление проекта «Старшее поколение», которое будет реализовано в Московской области в 2019 году – приобретение автотранспорта для доставки в медицинские организации жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности. На это в областном бюджете предусмотрено почти 113 миллионов рублей.

Кроме того, согласно федеральному проекту, в следующем году в регионе проведут вакцинацию против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях соцобслуживания. На эти цели выделят 19,5 миллионов рублей.

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдут свыше 70% расходов.