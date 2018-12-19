РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Учительница иностранных языков школы №1 микрорайона Климовск Подольска Ольга Савчук стала призером регионального конкурса «Любимый учитель», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В текущем году конкурс «Любимый учитель» прошел впервые. Его объявила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксенией Мишоновой. Конкурс призван повысить статус педагога, вернуть уважение к его труду, а также поднять престиж профессии в обществе. Победителя среди учителей выбирали субъективно – с точки зрения детской любви. Именно школьники Подмосковья голосовали за любимого педагога.

«Учитель иностранных языков школы №1 микрорайона Климовск Подольска Ольга Савчук заняла второе место на региональном конкурсе «Любимый учитель». Педагог из городского округа Подольск набрала 2,8 тысячи голосов, уступив немного коллеге из Мытищ», – говорится в сообщении.

Московский областной конкурс «Любимый учитель» проходил с 1 октября по 15 декабря текущего года. В финал конкурса вышли 10 педагогов – учителя начальных классов, русского языка и литературы, преподаватель английского языка, педагог-психолог и учитель географии. Участие в голосовании приняли более 15 тысяч школьников.