РИАМО - 19 дек. Полицейские провели с младшими школьниками Лотошинского района Подмосковья профилактическую акцию «Безопасная зима», они напомнили ребятам, как нужно вести себя на льду и снежных горках, сообщается на сайт ГУ МВД РФ по Московской области.

«Полицейские ОМВД России по Лотошинскому району провели профилактическую акцию «Безопасная зима» для учащихся начальных классов Введенской средней общеобразовательной школе. Цель акции – профилактика и предупреждение детского травматизма в зимний период», – говорится в сообщении.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних разъяснила ребятам правила поведения на улице, в общественных местах, рассказала о том, как нужно вести себя на льду, на снежных горках, о последствиях, к которым может привести несоблюдение данных правил.

Стражи порядка напомнили детям о том, что на коньках следует кататься в специально оборудованных местах и не стоит играть около крыш зданий.

В завершение акции участники поблагодарили правоохранителей за познавательную беседу и сделали совместную фотографию.