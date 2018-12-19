РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 дек. На территории одной из школ поселения Октябрьский Люберец полиция задержала вооруженного мужчину, у него в руках была пневматическая винтовка, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в среду.

«Полицейские на территории одной из школ в поселении Октябрьский Люберец задержали мужчину, который прогуливался возле школы. С собой у него была пневматическая винтовка. Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства», – сказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что факт стрельбы не подтверждается.