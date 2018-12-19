РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. Для массовых гуляний в новогоднюю ночь и Рождество в городском округе Люберцы будут организованы три площадки, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел традиционную встречу с жителями. Она прошла в кадетской школе по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом 50.

«В новогоднюю ночь и на Рождество в городском округе Люберцы для всех желающих будут организованы массовые гуляния на трех центральных площадках: Центральный парк культуры и отдыха, парк «Наташинские пруды», парк культуры и отдыха поселка Малаховка. Мы еще доработаем эту тему, площадки будут во всех поселках», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что во время новогодних каникул в парках будут работать катки, снежные тиры, мастерские и кафе. Гостям мероприятий покажут фильмы и интерактивные программы.

На территории горокруга работают шесть резиденций Деда Мороза и одна резиденция Снегурочки, там проводят развлекательные программы, игры, встречи со сказочными героями и мастер-классы. В 40 учреждениях культуры для детей открыты «Почты Деда Мороза».

«На период новогодних праздников для жителей подготовлена насыщенная развлекательная программа, планируется провести более 550 мероприятий, полный перечень которых размещен на официальном сайте администрации. Каждый из нас должен помнить о соблюдении правил безопасности в период новогодних и рождественских праздников», – отметил Ружицкий.

По его словам, для запуска пиротехнических изделий определены специализированные места, перечень которых размещен на официальном сайте администрации.