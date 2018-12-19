Как принять участие в акции «Стань Дедом Морозом!» в Подмосковье

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Для того, чтобы определиться, кому подарить подарок, можно посмотреть письма детей с новогодними желаниями и выбрать того ребенка, чью мечту вы готовы исполнить, и для кого даритель еще не найден. Эти письма размещены на сайтах детских учреждений, участвующих в акции. Обычно в списке публикуется скан-копия письма Деду Морозу.

В этих детских домах еще есть ребята, для которых Дед Мороз пока не нашелся:

1. «Школа-интернат им. Преподобного Сергия» .

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Топорково;

2. «Вдохновение»

Адрес: Московская область, г. о. Коломна, село Непецино, д. 2 «Б».

3. «Семья и дом»

Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова 32а.

4. «Доверие»

Адрес: Московская область, Щелковский район, д. Алмазово.

5. «Ефимовская школа-интернат» .

Адрес: Московская область, Павлово-Посадский район, дер. Ефимово, 62.

6. Центр «Шанс»

Адрес: Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд, 42.

7. «Преображение»

Адрес: Московская область, г. Егорьевск, ул. Лесная, д.45.

А для каждого ребенка из этих детдомов подарки уже есть:

1. «Быковский центр»

Адрес: Московская область, Раменский р-н., Быково, ул. Прудовая, 23.

2. «Наш дом» .

Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, Гаршина, 8.

3. «Подольский детский дом»

Адрес: Московская область, г.о. Подольск, мкрн. Климовск, Южный поселок, 29-А.

4. «Центр им. Талалихина»

Адрес: Московская область, г.о. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Мира, д. 16.

5. «Созвездие»

Адрес: Московская область, г.о. Руза, Волоколамское шоссе, 4/2.

6. «Мытищинская школа музыкального воспитания»

Адрес: Московская область, г.о. Мытищи, ул. 3-я Парковая, 1-а.

7. «Непоседы»

Адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 35.

8. «Чеховский центр»

Адрес: Московская область, Чеховский г.о., с. Новый Быт, ул. Новая, 10.

Подробности также можно уточнить по телефону: +7 (925) 011-99-47.

По контактному телефону, указанному на сайте учреждения, необходимо позвонить сотруднику, ответственному за акцию, и сообщить о том, что подарок готов. Тогда на сайте под просьбой ребенка появится соответствующая пометка. Там же вам сообщат часы, в которые можно привезти подарок.

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