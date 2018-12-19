Как принять участие в акции «Стань Дедом Морозом!» в Подмосковье

Сроки акции
Акция «Стань Дедом Морозом!», в рамках которой каждый желающий может передать новогодний подарок воспитанникам детских домов Московской области, стартовала 10 декабря. В ней участвуют 15 детских домов, всего планируется охватить более 400 ребят. Последний день, когда можно будет передать подарок – 25 декабря, чтобы у сотрудников была возможность запаковать вещи и положить их под елку 31 декабря. Продлевать сроки акции не планируется.
Что дарить
Подарок должен соответствовать следующим требованиям:
1. Максимальная стоимость – 5000 рублей;
2. Он должен быть несъедобным;
3. Упаковка – прозрачная;
4. Принимаются только новые вещи.
Как рассказали РИАМО организаторы акции, многие дети просят в подарок игрушки, а ребята постарше – наушники, телефоны, декоративную косметику и т.п.
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Как выбрать детский дом
Для того, чтобы определиться, кому подарить подарок, можно посмотреть письма детей с новогодними желаниями и выбрать того ребенка, чью мечту вы готовы исполнить, и для кого даритель еще не найден. Эти письма размещены на сайтах детских учреждений, участвующих в акции. Обычно в списке публикуется скан-копия письма Деду Морозу.
В этих детских домах еще есть ребята, для которых Дед Мороз пока не нашелся:
1. «Школа-интернат им. Преподобного Сергия» .
Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Топорково;
2. «Вдохновение»
Адрес: Московская область, г. о. Коломна, село Непецино, д. 2 «Б».
3. «Семья и дом»
Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова 32а.
4. «Доверие»
Адрес: Московская область, Щелковский район, д. Алмазово.
5. «Ефимовская школа-интернат» .
Адрес: Московская область, Павлово-Посадский район, дер. Ефимово, 62.
6. Центр «Шанс»
Адрес: Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд, 42.
7. «Преображение»
Адрес: Московская область, г. Егорьевск, ул. Лесная, д.45.
А для каждого ребенка из этих детдомов подарки уже есть:
1. «Быковский центр»
Адрес: Московская область, Раменский р-н., Быково, ул. Прудовая, 23.
2. «Наш дом» .
Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, Гаршина, 8.
3. «Подольский детский дом»
Адрес: Московская область, г.о. Подольск, мкрн. Климовск, Южный поселок, 29-А.
4. «Центр им. Талалихина»
Адрес: Московская область, г.о. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Мира, д. 16.
5. «Созвездие»
Адрес: Московская область, г.о. Руза, Волоколамское шоссе, 4/2.
6. «Мытищинская школа музыкального воспитания»
Адрес: Московская область, г.о. Мытищи, ул. 3-я Парковая, 1-а.
7. «Непоседы»
Адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 35.
8. «Чеховский центр»
Адрес: Московская область, Чеховский г.о., с. Новый Быт, ул. Новая, 10.
Подробности также можно уточнить по телефону: +7 (925) 011-99-47.
По контактному телефону, указанному на сайте учреждения, необходимо позвонить сотруднику, ответственному за акцию, и сообщить о том, что подарок готов. Тогда на сайте под просьбой ребенка появится соответствующая пометка. Там же вам сообщат часы, в которые можно привезти подарок.
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Как передать подарок
Передать подарок можно тремя способами:
1. Передать в Министерство образования Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д. 1;
2. Передать в территориальное управление опеки и попечительства, адрес которого обычно указан на сайте конкретного детского учреждения, либо уточнить по телефону детского дома, либо по общему телефону акции: +7 (925) 011-99-47;
3. Отвезти непосредственно в детский дом.
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