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Как принять участие в акции «Стань Дедом Морозом!» в Подмосковье

Как стать Тайным Сантой для воспитанников детских домов Подмосковья, читайте в материале РИАМО.
©  pixabay.com
1

Сроки акции

©  pixabay.com

Акция «Стань Дедом Морозом!», в рамках которой каждый желающий может передать новогодний подарок воспитанникам детских домов Московской области, стартовала 10 декабря. В ней участвуют 15 детских домов, всего планируется охватить более 400 ребят. Последний день, когда можно будет передать подарок – 25 декабря, чтобы у сотрудников была возможность запаковать вещи и положить их под елку 31 декабря. Продлевать сроки акции не планируется. 

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2

Что дарить

©  pixabay.com

Подарок должен соответствовать следующим требованиям:

1. Максимальная стоимость – 5000 рублей;

2. Он должен быть несъедобным;

3. Упаковка – прозрачная;

4. Принимаются только новые вещи. 

Как рассказали РИАМО организаторы акции, многие дети просят в подарок игрушки, а ребята постарше – наушники, телефоны, декоративную косметику и т.п.

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3

Как выбрать детский дом

© Истринское информагентство, Ирина Артёмова

Для того, чтобы определиться, кому подарить подарок, можно посмотреть письма детей с новогодними желаниями и выбрать того ребенка, чью мечту вы готовы исполнить, и для кого даритель еще не найден. Эти письма размещены на сайтах детских учреждений, участвующих в акции. Обычно в списке публикуется скан-копия письма Деду Морозу.

В этих детских домах еще есть ребята, для которых Дед Мороз пока не нашелся:

1. «Школа-интернат им. Преподобного Сергия» .
Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Топорково;

2. «Вдохновение» 
Адрес: Московская область, г. о. Коломна, село Непецино, д. 2 «Б».

3. «Семья и дом» 
Адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова 32а.

4. «Доверие» 
Адрес: Московская область, Щелковский район, д. Алмазово.

5. «Ефимовская школа-интернат» .
Адрес: Московская область, Павлово-Посадский район, дер. Ефимово, 62.

6. Центр «Шанс»
Адрес: Московская область, г. Ивантеевка, Студенческий проезд, 42.

7. «Преображение» 
Адрес: Московская область, г. Егорьевск, ул. Лесная, д.45.

А для каждого ребенка из этих детдомов подарки уже есть:

1. «Быковский центр» 
Адрес: Московская область, Раменский р-н., Быково, ул. Прудовая, 23.

2. «Наш дом» .
Адрес: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, Гаршина, 8.

3. «Подольский детский дом» 
Адрес: Московская область, г.о. Подольск, мкрн. Климовск, Южный поселок, 29-А.

4. «Центр им. Талалихина»
Адрес: Московская область, г.о. Домодедово, с. Красный Путь, ул. Мира, д. 16.

5. «Созвездие» 
Адрес: Московская область, г.о. Руза, Волоколамское шоссе, 4/2.

6. «Мытищинская школа музыкального воспитания»
Адрес: Московская область, г.о. Мытищи, ул. 3-я Парковая, 1-а.

7. «Непоседы» 
Адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 35.

8. «Чеховский центр»  
Адрес: Московская область, Чеховский г.о., с. Новый Быт, ул. Новая, 10.

Подробности также можно уточнить по телефону: +7 (925) 011-99-47.

По контактному телефону, указанному на сайте учреждения, необходимо позвонить сотруднику, ответственному за акцию, и сообщить о том, что подарок готов. Тогда на сайте под просьбой ребенка появится соответствующая пометка. Там же вам сообщат часы, в которые можно привезти подарок.

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4

Как передать подарок

©  pixabay.com

Передать подарок можно тремя способами: 

1. Передать в Министерство образования Московской области по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Ново-Ивановское, ул. Калинина, д. 1; 

2. Передать в территориальное управление опеки и попечительства, адрес которого обычно указан на сайте конкретного детского учреждения, либо уточнить по телефону детского дома, либо по общему телефону акции: +7 (925) 011-99-47; 

3. Отвезти непосредственно в детский дом. 

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5

Благодарность Деду Морозу

©  pixabay.com

О том, что ребенок получил ваш подарок, можно будет узнать на сайте учреждения, где он воспитывается. До 5 января там будут размещены фото с дарами Дедов Морозов. 

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Яна Колодина
Новый год 2018-2019АкцииПодмосковьеМорозыДед Мороз
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