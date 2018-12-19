РИАМО - 19 дек. Муниципалитеты – победители конкурса лучших проектов по развитию территорий - получат в 2019 году гранты на общую сумму в 1 миллиард рублей, они предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций из бюджета Подмосковья, говорится в законе «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Закон о бюджете Подмосковья на 2019-2021 годы был принят Московской областной думой 4 декабря. Губернатор подписал закон 12 декабря, а 18 декабря документ был опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

«Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2019 год – 1 миллиард рублей, на 2020 год – 1 миллиард рублей, на 2021 год – 1 миллиард рублей на предоставление грантов муниципальным образованиям - победителям конкурса лучших проектов по развитию территорий муниципальных образований Московской области», — говорится в документе.

Гранты предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций из бюджета Московской области бюджетам муниципалитетов. Расходы предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Условия предоставления и расходования грантов и их распределение устанавливается правительством Московской области.

Согласно закону, в 2019 году общий объем доходов бюджета Московской области составит 537 миллиардов рублей, расходов – 587,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 50,6 миллиарда рублей.

Общий объем доходов регионального бюджета на 2020 год планируется в размере 584,5 миллиардов рублей, расходов - 640,2 миллиарда рублей, дефицит бюджета – 55,7 миллиарда рублей.

В 2021 году доходы областного бюджета планируются в размере 637,6 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 683,5 миллиардов рублей, дефицит бюджета – 45,9 миллиарда рублей.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдут свыше 70% расходов.