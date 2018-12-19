РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. В нынешнем году в городском округе Люберцы к новогодним праздникам украсили более 700 торговых объектов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он провел традиционную встречу с жителями. Она прошла в кадетской школе по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом 50.

«Празднично оформили витрины и фасады более 700 торговых объектов. Такие объекты притягивают покупателей, что является неким плюсом доя предпринимателей. Работают три тематические ярмарки и 34 елочных базара», – сказал Ружицкий.

Он напомнил, что 1 декабря в городском округе Люберцы, как и в целом по Подмосковью, стартовал проект, направленный на популяризацию спортивно-массовых и культурно-развлекательных досуговых мероприятий – «Зима в Подмосковье».

«В едином уникальном бренде оформлены живые и искусственные ели, катки, дворовые территории, торговые павильоны, ярмарки, елочные базары, транспортные средства, остановочные павильоны и рекламные информационные конструкции. В рамках новогоднего оформления установлены: 138 живых и искусственных световых динамических елей, 54 светодиодные фигуры, 3 светодиодных фонтана, 673 световые композиции, более 3000 гирлянд», – уточнил Ружицкий.

По его словам, в рамках спортивно-досуговых мероприятий на стадионе «Торпедо» открыт центральный каток. Всего в округе будут залиты 24 катка и не менее 23 снежных горок.

«На 5 центральных площадках торжественно зажгли огни на новогодних елках. Массовые мероприятия сопровождались веселыми хороводами с Дедом Морозом и Снегурочкой, концертными номерами, угощениями, работой фотозон. Участие в них приняли более 5 000 человек», – резюмировал Ружицкий.