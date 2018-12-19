РИАМО - 19 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в число лидеров рейтинга российских персон по упоминаемости в отечественных СМИ по итогам 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Воробьев занял шестую строчку рейтинга. Первым стал президент РФ Владимир Путин, на втором месте – премьер-министр России Дмитрий Медведев, на третьем – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На четвертом месте рейтинга оказался мэр Москвы Сергей Собянин, на пятом – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на седьмом – оппозиционер Алексей Навальный, на восьмом и девятом – экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на десятом – телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

Рейтинг построен по упоминаемости персон в российских СМИ. Период исследования: январь – декабрь 2018 года. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 48,1 тысячи влиятельных источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.