РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 дек. В среду вечером на Октябрьском проспекте Люберец образовалась пробка длиной 4,3 километра, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 4,3 километра. Пробка начинается возле дома №86 и продолжается до съезда стадиона «Торпедо». Этот участок можно проехать за 25 минут. Без пробок время в пути составляет 5 минут.

Также пробки образовались на улицах Смирновской, Кирова, Калараш, Красноармейской, Инициативной и на Волковском проезде. Помимо этого, есть заторы на Комсомольском проспекте, улицах Воинов-Интернационалистов, Побратимов, Комсомольской.

Движение частично затруднено и на Новорязанском шоссе, улице Ленина в поселении Октябрьский, Егорьевском шоссе в поселении Томилино.

Также на Зенинском шоссе образовалась пробка от пересечения с улицей Вертолетчиков в Москве до въезда в жилой комплекс «Малое Павлино». Ее протяженность – 2,5 километра, проехать данный участок можно за 18 минут.