РИАМО - 19 дек. В столице после капитального ремонта открыли основную сцену театра «Современник», во время работ были укреплены фундаменты, усилены плиты зрительного зала, восстановлен исторический облик здания, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В среду мэр столицы Сергей Собянин открыл после капитального ремонта основную сцену «Современника» на Чистопрудном бульваре. Мэр также поздравил с днем рождения художественного руководителя театра Галину Волчек. Ее юбилей совпал с окончанием ремонта театра, которому она посвятила более 60 лет своей творческой биографии.

«Театр «Современник» является живой легендой для трех поколений москвичей. Сегодня он по-прежнему притягивает тысячи зрителей. Мы закончили ремонт основного здания театра. И теперь обновленная историческая сцена вновь станет местом рождения шедевров театрального искусства. Желаю артистам и всем сотрудникам театра новых успехов», — сказал Собянин.

Реставрация исторического здания была начата в сентябре 2016 года и завершена в декабре 2018 года. Ее цель – приспособление основной сцены театра, его помещений, инженерных сетей и систем к современному использованию, а также модернизация технологического оборудования. На время реставрации спектакли основной сцены были переведены на площадку «Дворца на Яузе».

В ходе работ укрепили фундамент, усилили плиты зрительного зала, заменили кровлю и перекрытия сценической коробки, провели гидроизоляцию подвалов, восстановили наружный исторический облик здания, в том числе отреставрировали кирпичную кладку стен и лепной декор, цоколь. Организовали архитектурно-художественную подсветку фасада и реконструировали входную группу, заменили кондиционеры, кресла зрительного зала, оборудование сценической части и инженерных систем.

Реставраторы бережно воссоздали историческую «оболочку» здания, например, восстановили надпись на фасаде «Кинотеатръ «Колизей», лепнину и элементы карнизов.

В результате реставрации в историческом здании театра на Чистопрудном бульваре создано комфортное пространство для зрителей и артистов, включая гардероб, фойе, кулуары, буфет и гримерки. Режиссеры получили дополнительные технические возможности для реализации своих замыслов, например, с использованием дымовой завесы или трансформируемых декораций. Работы велись согласно дизайн-проекту заслуженного художника России Александра Боровского.

Первых зрителей основная сцена «Современника» примет 20 декабря.

В рамках программы строительства, реконструкции и ремонта городских театров в 2013-2018 годах были выполнены работы по строительству, реставрации, реконструкции и ремонту порядка 40 московских театров.

В ближайшие годы планируется завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт более 20 театров, в том числе театров «Школа современной пьесы», музыки и поэзии под руководством Е. Камбуровой, «Шалом», Эстрады, «Модернъ» (малая сцена), имени Вл. Маяковского, имени А.С. Пушкина и других.