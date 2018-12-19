РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. Топ рейтинга парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области в 2018 году возглавил парк «Пехорка» в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Подвели итоги работы 91 парка культуры и отдыха Подмосковья за 2018 год. Исследование было проведено министерством культуры Подмосковья.

«Наш центральный парк «Пехорка» в Балашихе занял первое место в рейтинге министерства культуры Московской области по итогам 2018 года. Много сил и средств вложено в развитие нашего центрального парка. Мы рады, что его признали лучшим парком Подмосковья. Для нас это главный результат», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что парки оценивали по общей концепции развития, прогулочным зонам, состоянию площадок для проведения массово-культурных мероприятий, аттракционов, организации безопасности. Он занял высокие баллы по всем показателям – организации комфортной среды для жителей, активности на территории парка – площадок для воркаута, баскетбола, игры в настольный теннис.

«Все сделано для того, чтобы жители могли провести время с пользой – позаниматься спортом или просто погулять», – пояснил Юров.

В 2017 году парк «Пехорка» в Балашихе вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На конкурсе «Парки Подмосковья» летом 2018 года парк «Пехорка» победил в номинации «Лучший парк культуры и отдыха» и получил премию в размере 14 миллионов рублей.