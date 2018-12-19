РИАМО - 19 дек. В грядущие выходные в столице снежный покров увеличится почти до 30 сантиметров, это показатели середины зимы, с начала декабря выпало уже больше половины месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве уже выпало много снега, показатели высоты снежного покрова опережают климатический график на 2-3 недели. Высота сугробов уже достигла 20 сантиметров, что на 5 сантиметров больше положенного. Всего с начала декабря выпало 57% месячной нормы осадков, среднемесячная температура воздуха превысила норму на 0,3 градуса. 20 и 21 декабря снег в городе ожидается слабый, выпадет не более 1 миллиметра осадков за сутки.

«В выходные в связи с активизацией атлантических циклонов снегопады усилятся и примут уже обложной характер (5-7 миллиметров осадков), сугробы вырастут до 25-26 сантиметров, а это климатические показатели середины января, видимость ухудшится до 4-6 километров, что, конечно же, осложнит дорожную обстановку. Такое же непростое в метеорологическом отношении снежное время ждет автомобилистов и работников ЖКХ в начале следующей недели», — говорится в сообщении.

В то же время в Москве ослабнут морозы, и вернется «мягкая» зима.