РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 дек. В трех домах микрорайона Климовск Подольска временно отключат электроэнергию 21 и 24 декабря, света не будет из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«На 21 декабря специалисты филиала ПАО «Мосэнерго» запланировали ремонтные работы в северо-восточной части микрорайона Климовск. На время их выполнения с 13:30 до 16:30 не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома по адресам: проспект 50-летия Октября, дома №№11 и 11А», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы проведут и 24 декабря в юго-западной части Климовска. С 9:00 до 13:00 электроэнергию отключат и в доме №7 по Школьной улице.