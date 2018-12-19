РИАМО - 19 дек. Итоги первой молодежной премии «Возможность-2018» огласят в подмосковных Химках на торжественной церемонии 21 декабря во Дворце культуры «Родина», говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Награды за выдающийся вклад в развитие молодежной политики на территории округа получат 70 человек в шести номинациях: «Творчество», «Наставник», «Общественные организации», «Добровольчество», «Уличное искусство» и «Партнеры»», – отмечается в материале.

Поздравят лауреатов члены Общественной палаты Московской области и представители администрации округа. Организатором премии выступил химкинский отдел по работе с молодежью.

«Премия «Возможность-2018» – это история об активных молодых людях, которым небезразлично место, в котором они живут. Ребята много делают для развития молодежной политики в округе, и это признание – лишь малая часть нашей благодарности им. Премия обязательно станет ежегодной», – заявил руководитель отдела по работе с молодежью городского округа Химки Даниил Мешков.

На мероприятии химкинский отдел по работе с молодежью подведет итоги работы за 2018 год и расскажет о планах на следующий год.

Также помимо награждения для участников премии подготовили выступления лучшие танцевальные и вокальные коллективы округа. Гостями мероприятия станут более 500 представителей молодежи.