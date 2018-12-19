РИАМО - 19 дек. Карантин по бешенству животных объявили на территории деревни Юрово Раменского района Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (18 декабря – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: деревня Юрово сельского поселения Кузнецовское Раменского муниципального района», – говорится в тексте документа.

Карантин объявлен от западной границы деревни Клишева до северной границы деревни Поповка, далее до северной границы деревни Фенино, далее до восточной границы деревни Бисерово, далее до южной границы деревни Рыбаки и до западной границы Клишева.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.