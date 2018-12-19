РИАМО - 19 дек. В подмосковном Долгопрудном обнаружили свыше 2,6 тонны сыров из Польши, Германии, Финляндии, Нидерландов, запрещенных к вводу в РФ, санкционную продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В среду проведена проверка территории складского комплекса. Комплекс расположен по адресу: Московская область, город Долгопрудный, Промышленный проезд, дом 12.

«В процессе проверки управлением Россельхознадзора выявлена молочная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации – сыры производства Польша, Германия, Финляндия, Нидерланды, общим весом более 2,6 тонны», - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством, запрещенная к ввозу в страну продукция изъята из оборота, и в среду уничтожена на специальном техническом полигоне отходов в Московской области в порядке, установленном законодательством России.