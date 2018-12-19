РИАМО - 19 дек. Подмосковные автоинспекторы провели с дошкольниками творческий мастер-класс по изготовлению тематической елочной игрушки с помощью техники мокрого валяния, говорится в сообщении отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«В Одинцовском районе в преддверии новогодних праздников сотрудники подмосковной Госавтоинспекции совместно с педагогами провели для дошкольников мастер-класс по изготовлению тематических елочных игрушек с помощью техники мокрого валяния. Елочные игрушки делали в виде маленьких светофоров», - говорится в сообщении.

В таком необычном формате автоинспекторы повторили с ребятами дорожные правила, а также поговорили о видах светофорных объектов.

Организаторы уверены, что именно игровая форма является ведущим методом обучения безопасному поведению на дорогах, ведь дети, которые еще не умеют читать, не будут обращать внимание на надписи, а вот яркие подделки по тематике дорожного движения обязательно привлекут их внимание.

«В заключение праздника ребят ждал приятный сюрприз от автоинспекторов – светоотражающие снежинки и сладкие подарки», - отмечается в материале.