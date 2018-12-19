РИАМО - 19 дек. Новейшая технология компании «НПФ Промрессурс» по обработке металлорежущего инструмента позволяет повысить его износостойкость до 25%, это продемонстрировали тесты, проведенные на первых изделиях, полировку которых резидент ОЭЗ «Дубна» ведет с ноября 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Качественный металлорежущий инструмент является ключевым фактором успешности самых различных производств, и сегодня в нем нуждаются предприятия как Подмосковья, так и других регионов страны. Безусловно, активное внедрение в нашу промышленность современных технологий резидента ОЭЗ «Дубна» позволит сделать производство более экономичным, вывести предприятия на новый уровень продуктивности и развития», – отметил министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

Общий объем инвестиций в проект составит 432,5 миллионов рублей. Заказчики резидента – компании, занимающиеся внедрением инструментов на отечественные машиностроительные заводы. Сегодня уже порядка 15-20 таких заводов успешно используют данную продукцию.

Специалистам компании «Промрессурс» удалось провести операции абразивной обработки (полировки) уже более чем на 30 тысячах металлорежущих инструментах. В результате применения новой технологии характеристики металлорежущего инструмента значительно улучшились – теперь они отличаются стабильностью и менее подвержены износу.

«На настоящий момент, до окончания строительства собственного предприятия, полировка производится на специальном ручном оборудовании, установленном в арендованных помещениях ОЭЗ «Дубна». Выгода от применения полированного инструмента нами оценивается в росте его стойкости до 10-25%», – сообщил технический директор ООО «НПФ Промрессурс» Александр Виноградов.

В ближайшее время в «НПФ Промрессурс» намерены запустить основную услугу – рентген-термостабилизацию, провести ряд работ по исследованию различных режимов и выбрать оптимальные. А наиболее существенный скачок в реализации проекта резидента и самой компании произойдет после переезда имеющихся мощностей из арендуемых в конгресс-центре ОЭЗ помещений в готовящийся к запуску производственный центр.