РИАМО - 19 дек. В небо столицы в ночь на 1 января 72 установки запустят свыше 10 тысяч салютных залпов, главными точками запуска станут Воробьевы горы и Поклонная гора, сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

Салютным дивизионам министерства обороны РФ «Ростех» поставлены 50 тысяч фейерверочных изделий. Пиротехническая продукция будет использована, в том числе для проведения салютов на праздновании нового 2019 года.

«Ближайшим мероприятием, где будут использованы фейерверки НИИПХ, станет празднование Нового года в Москве. В ночь на 1 января 2019 года небо столицы раскрасят более 10 тысяч салютных залпов. Всего в Москве в 2019 году залпы будут осуществлены из 72 установок, размещенных в 16 различных точках города, главными из которых станут Воробьевы горы и Поклонная гора», - говорится в сообщении.

Основными пиротехническими элементами новогоднего шоу станут шары калибра 310 миллиметров, которые раскрываются на высоте около 350 метров. Широкий радиус разлета элементов создает красочные визуальные эффекты, а технология производства фейерверков существенно повышает безопасность их применения.

В этом году на предприятии было освоено производство малодымных вышибных и разрывных зарядов, применение которых позволило обеспечить более четкий и яркий зрелищный эффект.

АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» является ведущей российской организацией в области исследования, разработки, производства и утилизации пиротехнической продукции военного и гражданского назначения.

Одним из направлений деятельности предприятия является разработка и создание фейерверочных изделий. С момента основания в 1945 году специалистами НИИПХ было разработано более 2 тысяч видов ночных и 120 видов дневных фейерверков. На предприятии разрабатываются высотные и парковые изделия для салютов в калибрах от 45 миллиметров до 310 миллиметров.

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