РИАМО – 19 дек. Мобильный оператор Tele2 не планирует поднимать цены на услуги связи в международном роуминге в новом году, также у оператора нет роуминга при поездках по стране, сообщил генеральный директор «Tele2 Москва» Игорь Жижикин.

«Однозначно мы не планируем повышать цены на международный роуминг в ближайшей перспективе, это наше осознанное решение, так что на новогодние каникулы наши абоненты могут уезжать за границу по самым приятным ценам», — сказал Жижикин в интервью «Российской газете», выпущенном в среду.

Он также напомнил, что в Tele2 нет роуминга при поездках по стране, причем оператор отменил наценку ранее установленного ФАС срока.

«Мы на самом старте поддерживали это решение ФАС, более того, в московском Tele2 более чем на 80% тарифных планах с самого начала не было внутрисетевого роуминга», - отметил Жижикин.

Как указывается в сообщении пресс-службы оператора, Tele2 предлагает, пожалуй, наиболее сбалансированные среди российских операторов опции для использования сервиса в зарубежных поездках. Так, абонентам доступна услуга «Безлимитный интернет за границей» стоимостью 350 рублей в сутки. Причем абонентская плата списывается только в дни фактического пользования услугой. Кроме того, абонентам тарифа «Премиум» данная опция доступна совершенно бесплатно, она уже включена в стоимость тарифа.

Ранее «Российская газета» сообщала о повышении тарифов на международный роуминг у другого оператора связи.