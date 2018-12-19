РИАМО - 19 дек. Российская столица занимает первое место топа городов страны с самым лучшим цирком, в тройку также входят Санкт-Петербург и Казань, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Опрос туристов в социальных сетях приурочен к началу новогодних представлений в цирках по всей стране. А 18 декабря был день рождения Юрия Никулина.

«Москва признана городом с лучшими цирками. За столицу России проголосовал 71% опрошенных. В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре с 14 декабря по 13 января 2019 года идет новогоднее представление «В поисках праздника». В Большом Московском цирке на проспекте Вернадского с 15 декабря показывают цирковой спектакль «Песчаная сказка», - говорится в сообщении.

Также в первую тройку российских городов с самыми лучшими цирками вошли Санкт-Петербург и Казань. За город на Неве проголосовали 11%, за столицу Республики Татарстан - 9%.

В ходе опроса туристы также отметили в числе лучших цирки в Екатеринбурге, Воронеже и Новосибирске.