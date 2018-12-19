РИАМО - 19 дек. Подмосковные следователи продолжают расследование уголовного дела по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть мужчины в магазине Ивантеевки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

16 декабря в помещении магазина в Ивантеевке между двумя посетителями возле кассы произошел конфликт, в ходе которого один нанес другому удар кулаком в область лица. После того, как от полученного удара мужчина упал, его оппонент продолжил наносить ему удары ногой в область головы. Приехавшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины.

«По результатам проведенной доследственной проверки следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть мужчины. Проводится комплекс следственных действия, направленных на сбор и закрепление доказательственной», - говорится в сообщении.