РИАМО - 19 дек. Здание Центрального телеграфа 1978 года постройки в Никитском переулке столицы было продано за 2 миллиарда рублей, оно находится в 700 метрах от Кремля, говорится в сообщении пресс-службы компании «Ростелеком».

«Компания ПАО «Центральный телеграф» закрыла сделку по продаже офисно-технологического здания общей площадью 12 тысяч квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Здание было построено в 1978 году между Никитским и Газетным переулками в 700 метрах от Кремля.

«Сумма сделки составила 2 миллиарда рублей (с учетом НДС)», – поясняется в пресс-релизе.

Продажа здания Центрального телеграфа в Никитском переулке стала знаковым событием и для «Ростелекома», и для рынка недвижимости в целом.

«Сделка реализована в рамках стратегии «Ростелекома» до 2022 года и в интересах акционеров всей группы компаний», – заявил президент холдинга Михаил Осеевский.

В настоящий момент портфель недвижимости «Ростелекома» насчитывает около 20,77 тысячи объектов, что составляет более 8,3 миллиона квадратных метров, в том числе на города с населением более 100 тысяч человек (включая Москву и Санкт-Петербург) приходится чуть меньше половины всех площадей.