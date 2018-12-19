РИАМО - 19 дек. С начала года на автовокзалах, станциях, в автобусах и на производственных базах всех филиалов «Мострансавто» состоялись более ста тренировок по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

«К практическим тренировкам привлекли работников предприятия, представителей частных охранных организаций, сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. Каждая тренировка длилась в среднем несколько часов и включала практическую часть, в которой моделировалась чрезвычайная ситуация с последующим разбором и анализом выполненных действий», – говорится в сообщении.

В рамках занятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности отрабатывался порядок действий специалистов при обнаружении бесхозных или взрывоопасных предметов на вокзалах, в автобусах и на территории парков филиалов предприятия. На каждом объекте транспортной инфраструктуры учения и тренировки проходят не реже, чем раз в полгода.

«Одна из наших приоритетных задач – безопасность пассажиров, мы должны спрогнозировать и устранить любые уязвимости в транспортном комплексе предприятия. Отработки нештатных ситуаций совместно с представителями различных структур помогают работникам предприятия обмениваться опытом и получать дополнительные навыки и знания для построения максимально эффективной модели действий при возникновении чрезвычайной ситуации», – отметил генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Как напоминается в материале, осенью этого года «Мострансавто» заняло второе место в номинации «Лучший субъект транспортной инфраструктуры (СТИ) или перевозчик автомобильного транспорта, а также лучший СТИ дорожного хозяйства, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности» национальной премии «Транспортная безопасность России-2018».