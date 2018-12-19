РИАМО - 19 дек. В Мособлдуме рассмотрят вопрос о сокращении количества унитарных предприятий на конкурентных рынках, круглый стол по данному вопросу состоится 20 декабря, сообщается на сайте регионального парламента.

«В Московской областной думе обсудят реализацию задачи по сокращению количества унитарных предприятий на конкурентных рынках. По данным на 1 января 2018 года, в Московской области числится 551 унитарное предприятие. Однако программа их сокращения все еще требует совершенствования», – говорится в сообщении.

Депутаты вместе с представителями органов власти региона обсудят пути решения возникающих вопросов. В мероприятии примут участие представители правительства Московской области и муниципальных образований Подмосковья.

Начало в 16:00. Место проведения: Москва, проспект Мира, 72, Московская областная дума, 8 этаж, зал фракции «Единая Россия».