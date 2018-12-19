РИАМО - 19 дек. Дороги Москвы вечером в среду сильно загружены транспортом, в столице пробки уже достигли девяти баллов из десяти максимально возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения отмечаются почти по всему МКАД, Садовому кольцу и Третьему транспортному кольцу.

Стоит улица Стромынка в центр, Рязанский проспект в область, проспект Андропова и Велозаводская улица в обе стороны, проспект Вернадского в сторону центра, Варшавское, Алтуфьевское, Дмитровское шоссе и Профсоюзная улица в обе стороны, Можайское шоссе в область.

Водители потеряют много времени, если решать поехать через центр города. Стоят набережные возле Кремля, Бульварное кольцо, Тверская улица. Перегружены транспортом Никитский бульвар и улица Знаменка, Яузский бульвар и Серебряническая набережная, улица Большая Якиманка и Лубянский проезд.

По прогнозу сервиса, ситуация чуть улучшится к 20 часам, когда пробки ожидаются восемь баллов. К 21 часу движение в Москве освободиться до шести баллов, к 22 – до пяти, а к 23 часам – до четырех.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжает порядка 3,7 миллиона автомобилей.

Впервые с начала предновогоднего сезона в среду днем образовались пробки в восемь баллов из десяти максимально возможных.