РИАМО - 19 дек. В московском парке «Зарядье» могут внести дополнения в концепцию территории парка и «узаконить» протоптанные посетителями тропинки, за год парк посетили около 11 миллионов человек, сообщил на круглом столе «Парк «Зарядье». Первый год жизни» директор парка Павел Трехлеб.

«Сейчас регулярно возникают естественные новые тропы. С департаментом ЖКХ мы прорабатываем вопросы, что, возможно, придется внести небольшие дополнения в концепцию парка и, по сути, «узаконить» те естественные тропы, которые в парке возникли. Это будет гравийное покрытие, специальная стабилизация. Мы оперативно смотрим, как потоки людей влияют на жизнь комплекса. Тропы востребованы, нужны и помогают более эффективно организовывать циркуляцию людей в парке», - сказал Трехлеб.

Он добавил, что за год парк посетили около 11 миллионов человек, также было проведено более 240 культурно-массовых мероприятий.