РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. Сетевой фитнес-клуб «С.С.С.Р» в городском округе Люберцы признали лучшим среди 27 заведений Москвы и Подмосковья, сообщил председатель спорткомитета Люберец Владимир Сурков.

«В рамках ежегодной премии среди 27 фитнес-клубов Москвы и Подмосковья сетевой фитнес-клуб «С.С.С.Р» в Люберцах стал лучшим по итогам 2018 года. Заведение лидирует по всем показателям – посещаемость, сервис», – отметил Сурков.

Он пояснил, что ежегодно в сетевых клубах подводятся такие итоги, в 2016 году люберецкий клуб тоже был признан лучшим и получил переходящее знамя.

«В Люберцах фитнес-клуб «С.С.С.Р» работает уже 4 года. За это время его спортсмены принимали участие в Дне физкультурника, проводили показательные выступления для жителей на праздниках, проводили групповые занятия в парке, в бассейне проходили выполнения норм ГТО для школьников», – подчеркнул Сурков.

По его словам, в клубе работает 120 человек, он расположился на площади 6,5 тысяч квадратных метров.