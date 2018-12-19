РИАМО - 19 дек. На контрольном посту в Московской области были обнаружены срезы цветов эустомы, зараженные опасным вредителем - табачной белокрылкой, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«14 декабря 2018 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту ООО «Автологистика», при досмотре срезов цветов эустомы, происхождением Эфиопия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn)», - говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой. Зараженные срезы эустомы уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. Вредят личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность. Имаго белокрылки переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур, отчего гибнет до 80% урожая.