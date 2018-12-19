РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В микрорайоне Климовск Подольска управляющая компания МУП «СЕЗ» планирует к Новому году восстановить отопление в квартирах жилого комплекса «Эстет» на 90 %, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В ноябре 2018 года министерство строительного комплекса Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию (долгостроя ЖК «Эстет» - ред.) дома №7 по улице Серпуховская в микрорайоне Климовск. Однако дольщики не смогли сразу получить ключи от своих квартир в связи с тем, что котельная, обслуживающая дом, является собственностью застройщика, у которого есть долги за поставку газа. В администрации Подольска в среду обсудили данную проблему.

«Котельные сети, обеспечивающие теплом ЖК «Эстет», были приняты на обслуживание управляющей компанией МУП «СЕЗ» по договору аренды. Также были заключены соглашения с ООО «Межрегионгаз», службой газового хозяйства и ОАО «Мосэнергосбыт» на поставку ресурсов», – говорится в сообщении.

Однако часть оборудования разморожена. Такая же ситуация была с оборудованием индивидуального теплового пункта в жилом доме. После проведения ряда работ котельная была пущена в работу, в ходе пуско-наладочных работ было запущено два котла.

«В данный момент котельная работает в требуемом режиме. Руководитель МУП «СЕЗ» выразил уверенность, что к Новому году отопление в ЖК «Эстет» будет восстановлено на 90 %», – добавляется в сообщении.

Диспетчеризация в данной котельной и в индивидуальном тепловом пункте ЖК «Эстет» не соответствует оборудованию, установленному в диспетчерских МУП «СЕЗ». Поэтому в течение двух недель в них установят новое оборудование, и диспетчерская МУП «СЕЗ» будет принимать сигнал и полностью контролировать подачу тепла.

«После запуска котельной был произведен пуск тепла на второй контур непосредственно в самом доме, который состоит из восьми секций. Однако при пуске тепла мы столкнулись с тем, что сети в нескольких подъездах оказались полностью разморожены, и до вчерашнего дня там пришлось восстанавливать отопление», – сказал гендиректор МУП «СЕЗ» Александр Громов.

По его словам, 18 декабря в подъезды во всех восьми секциях было подано тепло. В данный момент восстанавливается отопление в квартирах, уже подано тепло в 234 квартиры из 767.

В настоящее время сотрудниками УК проводится поквартирный обход и пуск тепла в каждую квартиру.