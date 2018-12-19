РИАМО - 19 дек. Столичные врачи оценивают состояние пострадавшего при обрушении кровли производственного здания в подмосковном Дзержинском как средней степени тяжести, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Состояние мужчины, которого на вертолете доставили в городскую клиническую больницу №15 имени О. М. Филатова, оценивается как средней степени тяжести. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жизни пострадавшего ничто не угрожает.

На территории завода железобетонных изделий «Техногрупп» в Дзержинском 17 декабря произошло обрушение кровли одного из производственных сооружений. Под завалами оказались рабочие, трое из них погибли. В результате происшествия шесть человек были госпитализированы, семерым оказали амбулаторную помощь.

В Дзержинской городской больнице остаются пять пострадавших. У четырех состояние удовлетворительное, у одного - средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области ранее возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть трех человек.