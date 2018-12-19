РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 дек. Социальный предприниматель из подмосковного Красногорска Мария Акбатырова стала одним из победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года – 2018», она представит Московскую область на всероссийском этапе соревнований, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Дипломы и возможность принять дальнейшее участие во всероссийском конкурсе социального предпринимательства получили шесть подмосковных проектов. В число лучших проектов 2018 года вошел «Инклюзивный детский центр «Город Солнца» социального предпринимателя Марии Акбатыровой из Красногорска», – говорится в сообщении.

Награждение победителей конкурса «Лучший социальный проект года – 2018» состоялось в торгово-промышленной палате Московской области. Награды победителям регионального этапа вручил министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

Он отметил, что социальное предпринимательство – очень непростой вид бизнеса.

«Это бизнес, дающий тепло нашим людям, нашим гражданам. Те предприниматели, которые берутся за столь непростую стезю, заслуживают и поддержки, и благодарности, и поощрения. Мы надеемся, что максимальное количество из них дойдет до финала и получит награду уже на уровне РФ», – сказал Хромов.

По словам социального предпринимателя Актабыровой, в центре «Город Солнца» занимаются 15 детей с особенностями развития.

«В процессе занятий мы стараемся понять индивидуальность каждого ребенка и помочь ему интегрироваться в обычную жизнь», – отметила Актабырова.