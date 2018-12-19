РИАМО - 19 дек. Хлебозавод «Черкизово» в Москве, где существует более 10 миллионов рублей задолженности по зарплате, отдадут под управление комбинату «Черемушки», все долги будут погашены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С августа 2018 года по настоящее время генеральный директор ОАО «Черкизово» при наличии финансовой возможности полностью не выплачивал заработную плату сотрудникам. Сумма задолженности перед не менее чем 100 работниками организации составила свыше 10 миллионов рублей. В настоящий момент гендиректор скрылся от следствия и объявлен в розыск. Проводятся допросы сотрудников организации.

«Нашли решение по хлебозаводу «Черкизово». Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ОАО «Черкизово». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности).