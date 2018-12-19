РИАМО - 19 дек. Благоустройство дворовой территории на улице Курочкина в городе Дедовске подмосковного городском округа Истра проведут осенью 2019 года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с гражданами в приемной президента РФ в Московской области.

«Осенью по губернаторской программе благоустроят дворовую территорию на улице Курочкина в Дедовске. Она включена в план работ по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Планируется оборудовать новую детскую площадку, зону отдыха, парковку, отремонтировать хоккейную коробку и контейнерную площадку», – говорится в сообщении.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что в 2019 году в Подмосковье планируется благоустроить 1360 дворовых территорий. Всего за четыре года в регионе благоустроили свыше 6 тысяч дворов, что составляет 48% от их общего количества в Московской области.