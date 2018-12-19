РИАМО - 19 дек. Реконструкция дороги Марусино – Зенино - Некрасовка с 1,9 по 3,2 километра в подмосковных Люберцах завершится летом следующего года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Узкая проезжая часть и припаркованные у обочины большегрузы создают на трассе заторы. Запланированные работы улучшат транспортную ситуацию на Зенинском шоссе. Кроме того, осенью будет проведена реконструкция моста через реку Пехорку и строительство одноуровневой транспортной развязки на пересечении Зенинского шоссе и автодороги Зенино - Павлино.

«Необходимо завершить первую часть работ к сентябрю, до начала учебного года. Мы будем внимательно следить за ходом строительства. Обязательно нужно запланировать встречу с жителями микрорайона, чтобы все знали, когда будет первый этап дороги построен, а когда второй - с развязкой и мостом», - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время встречи с гражданами в приемной президента РФ в Московской области.

В ходе приема губернатор также вручил подарки юным участникам встречи.