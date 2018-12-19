РИАМО - 19 дек. В Пушкинском районе полицейские задержали 30-летнюю местную жительницу за кражу из квартиры жилого дома сумки с личными вещами, сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Красноармейского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Лермонтова городского округа Красноармейск, похитили сумку, в которой находились личные вещи, документы и денежные средства. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления была установлена и задержана 30-летняя местная жительница. По данному факту следственным управлением МУ МВД России «Пушкинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.