РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 дек. Первое заседание Молодежного парламента при совете депутатов Люберец пройдет 20 декабря в администрации муниципалитета, сообщил председатель совета депутатов Сергей Антонов.

В среду совет депутатов на заседании утвердил членов Молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы.

«Двадцать девятого ноября 2018 года у нас прошли выборы в Молодежный парламент при совете депутатов городского округа Люберцы по единому многомандатному избирательному округу. Было избрано 10 человек. В Молодежный парламент делегируются также пять представителей от общественных организаций Московской области. Молодежный парламент при совете депутатов Люберец будет состоять из 15 человек. 20 декабря пройдет их первое заседание в администрации», – сказал Антонов.