РИАМО - 19 дек. Программу лояльности «Московские сезоны» запустили в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», гости смогут приобретать новогодние подарки со скидкой до 10%, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Впервые в истории московских городских фестивалей пользователям мобильного приложения «Московские сезоны» предоставляются скидки на площадке, расположенной на площади Революции. Для оплаты покупок со скидкой необходимо предъявить продавцу карту лояльности на экране смартфона», – говорится в сообщении.

Скидка 3% мгновенно активируется при установке приложения. Скидка увеличивается до 5% после авторизации в приложении через Facebook или «ВКонтакте». Скидка 7% предоставляется при совершении покупок на сумму более 8 тысяч рублей. Скидка вырастет до 10%, когда сумма покупок превысит 15 тысяч рублей.

На площади Революции во всех шале, где размещен специальный стикер с QR-кодом на скачивание приложения, дешевле обычного можно будет приобрести авторские елочные игрушки, необычные новогодние подарки и рождественские угощения.

В этом году в торговой программе «Путешествия в Рождество» приняли участие свыше 180 мастеров и предпринимателей из 50 российских регионов.

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» будет проходить в столице до 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным.