РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В Подольске на территории лесопарка «Елочки» установят ледяную горку и зальют каток для игр в керлинг к 27 декабря, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Праздничные гуляния в подольском микрорайоне Кутузово пройдут с 28 декабря по 8 января на территории лесопарка «Елочки». Планируется проведение праздничных мероприятий с участием торговли и интерактивных занятий.

«В период с 17 по 27 декабря осуществляется подготовка площадки. В частности, будет установлена ледяная горка для катания, залит каток для игры в керлинг, размещена инфраструктура для обеспечения горячим питанием и сувенирами гостей праздника», – говорится в сообщении.

Помимо этого, с 28 по 30 декабря в лесопарке пройдет конкурс снежных фигур. По его результатам победителю вручат приз, а всем участникам – памятные подарки.

Предпринимательская деятельность на данной площадке будет осуществляться на основании договора аренды с окружным лесным хозяйством.