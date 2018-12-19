РИАМО - 19 дек. Заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области Игорь Алехно 21 декабря проведет прием жителей Химок в управлении МВД России по городскому округу, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Двадцать первого декабря в УМВД России по городскому округу Химки состоится прием граждан заместителем начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области полковником юстиции Игорем Алехно», – говорится в сообщении.

Прием граждан пройдет 21 декабря с 16:00 до 18:00 по адресу: городской округ Химки, улица Гоголя, дом №6. Записаться на прием можно с 9:00 до 18:00 по телефону: 8(495)572-12-09.